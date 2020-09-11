سجل أبطال دوري السلة ..الاتحاد في الزعامة والزمالك وصيفاً والأهلي ‏رابعاً

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري لقب دوري السوبر للموسم الجاري 2019-2020 على حساب نظيره الأهلي، بعدما حقق فوزه الثالث في الدور النهائي الخميس. الاتحاد تزعم قائمة أكثر الأندية تتويجاً بلقب الدوري المصري لكرة السلة وحقق النجمة الخامسة عشر. ويعتبر أول موسم شهد تتويج زعيم الثغر بلقب دوري السلة في 1978-1979. ويأتي الزمالك في المرتبة الثانية من حيث تحقيق لقب دوري السلة المصري برصيد 13 تتويجاً. فريق الجزيرة يحل ثالثاً في ترتيب سجل أبطال دوري السلة الممتاز بـ 9 ألقاب ثم الأهلي رابعاً برصيد 5 ألقاب، وسبورتنج بـ 3 ألقاب في المرتبة الخامسة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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