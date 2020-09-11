شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلي.. جاريدو يرحل رسمياً عن الوداد المغربي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي رحيل مديره الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو، عن منصبه بشكل رسمي.

وكتب حساب الوداد الرسمي عبر فيسبوك: «تم فسخ عقد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بعد أن حصل على جميع مستحقاته المالية، ويشكر نادى الوداد، جاريدو، على كل ما قدمه للفريق، خلال مدة تدريبه، كما تم أيضا فسخ العقد الخاص، بالمعد البدنى بالتراضي».

وجاء قرار إدارة الوداد عقب تعادل الفريق أمام الجيش الملكي بهدف لكل منهما بالدوري المغربي.

يلاقي الأهلي فريق الوداد في أكتوبر المقبل بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن جاريدو قد سبق له تدريب النادي الأهلي في موسم 2014-2015.

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