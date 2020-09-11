شكرا لقرائتكم خبر عن طموح الأهلى يصطدم بصحوة الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى صدامًا قويًا أمام الإسماعيلى، فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز.

ويدرك رينيه فايلر، المدير الفنى لـ«الأحمر»، صعوبة المواجهة، خاصة أن لقاء الفريقين يُعتبر أحد اللقاءات الكلاسيكية فى تاريخ الكرة المصرية، ودائمًا يتسم بالإثارة والندية، ورغم ظروف الفريقين المتباينة، فإن التوقعات تشير إلى مشاهدة مباراة قوية، خاصة بعد نجاح الدراويش فى استعادة الانتصارات مؤخرًا. ووضع «فايلر» برنامجًا تدريبيًا خاصًا للمباراة لرغبته فى جاهزية جميع العناصر لمواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بدرع الدورى، خصوصًا أن الفريق الأحمر تفصله فقط 8 نقاط عن التتويج الرسمى، دون النظر إلى نتائج منافسيه.

ويحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، فاز فى 22 مواجهة، وتعادل مرتين، وخسر مباراة واحدة. ويبحث الأهلى عن الاقتراب خطوة نحو لقب الدورى المصرى، للمرة الـ42 فى تاريخه، ويستعيد الأهلى خدمات محمود عبدالمنعم كهربا، الجناح الأيسر، بعد غياب طويل دام 10 مباريات، على خلفية أحداث الشغب عقب لقاء السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك بالإمارات، واستقر الرأى على الدفع باللاعب فى جزء من المباراة، واضطر السويسرى «فايلر» إلى خوض معسكر مغلق بالإسكندرية لتقارب مواعيد مباراتى الإسماعيلى والاتحاد فى الجولتين القادمتين بالدورى، كما يراهن «فايلر» على قوته الضاربة، وعلى رأسها القناص وليد سليمان، هداف الفريق بالدورى برصيد 8 أهداف، البديل الأفضل حتى الآن بالبطولة المحلية.

ويُنتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى، فى حراسة المرمى، وأمامه محمد هانى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول وأليو ديانج وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة وأحمد الشيخ وأليو بادجى ومروان محسن.

على الجانب الآخر، يرفع الإسماعيلى شعار التحدى أمام متصدر الدورى لرغبته فى استمرار الانتصارات، بعد فوزه الأخير على نادى مصر برباعية نظيفة، رغم الظروف الصعبة التى يعانى منها الفريق بسبب تراجع النتائج، ما دفع إدارة النادى إلى الإطاحة بديديه جوميز والتعاقد مع «ريكاردو»، ويسعى «الدراويش» لتحقيق الفوز لتحسين وضعه بجدول الترتيب، بعدما تراجع إلى المركز العاشر، وتلقى 10 هزائم بالدورى، وافتقد الكرة الجميلة التى كان يقدمها، وقامت الإدارة بمنح الفرصة للمدرب المؤقت أحمد العجوز، ومساعده محمد حمص، لتهيئة الفريق نفسيًا من جديد لحين تولى البرازيلى «ريكاردو» قيادة الفريق، للولاية الثالثة، والذى وصل لتولى مهام عمله.

وقال «العجوز»، فى تصريحات صحفية، إن مواجهة الأهلى بالنسبة له مثل أى لقاء يبحث خلاله عن الفوز، ولا شىء سواه. ويفتقد الفريق جهود محمد هاشم وأحمد أيمن ومحمد صادق للإصابة، إلا أن الإسماعيلى يراهن على تألق لاعبه الموهوب، عبدالرحمن مجدى، بجانب خبرات بعض اللاعبين، مثل العراقى همام طارق وباهر المحمدى.

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