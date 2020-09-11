شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يسعى لمداواة جراحه أمام مصر.. المقاصة أمل طنطا فى النجاة.. و«نشوة» الجونة تهدد طموح الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف اليوم «الجمعة» مباريات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، حيث يحل الاتحاد السكندرى ضيفًا على نادى مصر عند الثالثة والنصف عصرا بملعب الكلية الحربية فى لقاء صعب لأبناء الإسكندرية، حيث يدخل زعيم الثغر المباراة وهو فى مأزق بعد توقف انتصاراته فى آخر جولتين مما جمد رصيده عند النقطة الـ35، فتراجع بها إلى المركز السادس، بينما يدخل مصر المباراة وهو فى موقف أشد حرجًا، لاقترابه بشدة من العودة لدورى القسم الثانى لاحتلاله المركز السابع عشر بـ18 نقطة.. ورغم الإدارة الفنية الجديدة بقيادة خالد جلال إلا أن الفريق فى حاجة لمعجزة للبقاء بدورى الأضواء والشهرة.

ويلتقى فى السادسة مساء فريقىا طنطا ومصر المقاصة، يدخل الفريقان المباراة وعيناهما على النقاط الثلاث من أجل تدعيم موقفيهما. يدخل طنطا بقيادة أيمن المزين بعد عودته لتدريبات الفريق بعد رحيل أحمد سامى من تدريب الفريق، ويأمل فى استعادة الانتصارات، بينما يعيش المقاصة تحت قيادة إيهاب جلال بعد سلسلة انتصاراته المتتالية والتى أهلته إلى احتلال المركز الثامن بـ30 نقطة بعدما كان يصارع الهبوط فى الدور الأول، بينما يحتل أبناء السيد البدوى المركز الأخير بـ17 نقطة.

وفى لقاء متكافئ، يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى طلائع الجيش نظيره الجونة عند السادسة مساء، حيث يدخل أبناء عبدالحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، رافعين شعار التحدى للضيوف لحصد النقاط الثلاث، لتعويض خسارتهم الأخيرة أمام الزمالك والهروب من شبح الهبوط، ويدخل الجيش المباراة محتلا المركز الرابع عشر بـ26 نقطة، بينما يأمل الجونة فى مواصلة صحوته بعد فوزه الجولة الماضية على بيراميدز، ومواصلة زحفه نحو احتلال مركز متقدم، كونه يحتل المركز الحادى عشر بـ28 نقطة.