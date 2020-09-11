شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: رمضان صبحي «مش مجنون» للانتقال إلى بيراميدز بنفس قيمة عقده بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي طارق السيد نجم الزمالك السابق، اندهاشه من الأبناء التي يتم ترديدها عن انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز، بمقابل مادي أقل أو مساو لما يحصل عليه من النادي الأهلي.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: «لو رمضان وافق على اللعب لبيراميدز بنفس المقابل الذي يحصل عليه من الأهلي، يجب الكشف على قواه العقلية». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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