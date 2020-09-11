شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: الأهلي لم يتقدم بعرض لشراء محمد إبراهيم.. وتدريب جلال للزمالك «غلطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، وصول أي عرض رسمي لمحمد إبراهيم صانع العاب الفريق، للانتقال لأي ناد خلال فترة الانتقالات المقبلة، سواء من النادي الأهلي، أو ناد اخر.

وقال سليم في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: «متمسكين ببقاء إيهاب جلال مع الفريق، لوجود تفاهم واضح مع اللاعبين والإدارة».

وتابع: «إيهاب جلال لم يحصل على الفرصة كاملة مع الزمالك ولو تواجد مع الفريق من أول الموسم لحقق إنجازات كبيرة، وانتقاله وسط الموسم كان غلطة كبيرة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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