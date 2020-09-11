طارق السيد: قلة الخبرات وتعديلات كارتيرون سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجع طارق السيد نجم الزمالك السابق، تعادل الفارس الأبيض مع سموحة، إلى التعديلات التي أجراها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال المباراة، علاوة على قلة الخبرات بعد الدفع بعدد من اللاعبين الشباب.
وقال السيد خلال ظهوره في برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: «كارتيرون أجرى عدد من التغييرات افقدت الزمالك سيطرته على المباراة، بالإضافة إلى عدم امتلاك اللاعبين الشباب الذين شاركوا في اللقاء للخبرات اللازمة للتعامل مع مثل هذه المواقف».
وتعادل الزمالك مع سموحة بثلاثة أهداف لمثلهم في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري.
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