شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يكشف أسباب رحيله عن طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن سر رحيله عن نادى طنطا بعد 5 أيام فقط من تولى المسئولية الفنية لأبناء السيد البدوى.

وقال سامي في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «الناس فهمت رحيلى عن طنطا غلط، وفايز عريبى رئيس نادي طنطا رجل محترم، وعندما التحقت بطنطا دربت الفريق وخضت مباراتين في 4 أيام ولكن اعتذرت لأنه لم يكن هناك إعداد جيد للاعبين ولذلك لن تستطيع أن تستمر تحت الضغط».

وأضاف: «سبب اعتذارى أيضاً أنه طوال 4 أيام لم يكن هناك عقد مع طنطا ولا أي التزام، ولم أحصل على مقدم عقد من إدارة النادي على الإطلاق».