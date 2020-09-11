شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي يكشف سبب تعادل الزمالك مع سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق أن رعونة بعض لاعبي الفريق الأبيض خلال مواجهة سموحة في الدوري اليوم السبب في التعادل.
وقال طارق يحيى في تصريحاته عبر قناة الزمالك: «هناك رعونة وعدم تركيز من بعض لاعبي الزمالك وكان ذلك سببا في التعادل».
أضاف: «بعدما تقدمنا بثلاثة أهداف كان لابد على الفريق أن نسجل أكثر ولكن الرعونة والتراخي سبب كبير في التعادل».
وختم حديثه قائلا: «نحن الزمالك ولا يصح أن يدخل في شباكنا هدفين في عدد دقائق قليل».
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