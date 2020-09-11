شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يفتح النار على «أوباما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن فريق سموحة كان محظوظ في لقاء الزمالك بالتعادل بنتيجة 3-3 ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأوضح يونس في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، أن محمد أبوجبل حارس الزمالك كان مرتبك في الهدف الثالث الذي سكن مرماه بسبب تواجد حسام عبد المجيد وياسين مرعي أمامه ونقص الخبرات لديهما مما دفعه للخروج من المرمى.

وأشار إلى أن يوسف أوباما لم يحضر لمباراة اليوم، وانتقد مستواه بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أنه يحتاج لوقفة مع النفس وضرورة اتخاذ القرارات السليمة داخل الملعب بسبب البطء الذي يعيبه.