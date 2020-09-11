شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: بعض اللاعبين لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح طارق يحيي، نجم الزمالك السابق، النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد التعادل مع سموحة بنتيجة 3-3، مساء الخميس ببطولة الدوري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
وقال يحيي في تصريحات عبر قناة الزمالك :«أتحدث بمنتهى الصراحة، بعض اللاعبين لا يستحقوا ارتداء قميص الزمالك، التعادل يتحمله الجميع بعدما فرط الفريق في فوز سهل».
وأكمل: «الروح القتالية والإصرار غابا عن اللاعبين في العشر دقائق الأخيرة بجانب الاستهتار من جانب اللاعبين».
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