شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب سموحة على التعادل مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، رضاه عن التعادل الذي حققه فريقه مع الزمالك 3- 3، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع ال26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سامي، في تصريحات إذاعية: «خوف اللاعبين كان سبب تراجع الأداء في الشوط الأول، حيث كانوا يفقدون الكرة كثيرا في وسط الملعب، وهو ما منح الزمالك الأفضلية».

وأضاف: «في الشوط الثاني أجريت بعض التغييرات على رأسها نزول آحمد حسن مكي ومحمد نادي، وهو ما أعطي حيوية للفريق في الجانب الهجومي».

وتابع: «كنت ابحث عن التعادل بعد تأخرنا بفارق هدفين، لأنه لا يوجد شئ أخسره»، مضيفا: «أداء اللاعبين سيتطور في المباريات المقبلة، خاصة بعد عودة اللاعبين المصابين».