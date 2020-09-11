شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب سموحة على التعادل مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، رضاه عن التعادل الذي حققه فريقه مع الزمالك 3- 3، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع ال26 من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال سامي، في تصريحات إذاعية: «خوف اللاعبين كان سبب تراجع الأداء في الشوط الأول، حيث كانوا يفقدون الكرة كثيرا في وسط الملعب، وهو ما منح الزمالك الأفضلية».
وأضاف: «في الشوط الثاني أجريت بعض التغييرات على رأسها نزول آحمد حسن مكي ومحمد نادي، وهو ما أعطي حيوية للفريق في الجانب الهجومي».
وتابع: «كنت ابحث عن التعادل بعد تأخرنا بفارق هدفين، لأنه لا يوجد شئ أخسره»، مضيفا: «أداء اللاعبين سيتطور في المباريات المقبلة، خاصة بعد عودة اللاعبين المصابين».
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