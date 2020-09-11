شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعادل الزمالك.. كم نقطة يحتاجها الأهلي من أجل التتويج بالدوري؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي نتيجة 3-3 مباراة الزمالك وسموحة، التي أقيمت الخميس بملعب برج العرب، بمنافسات الجولة 26 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

وحافظ الزمالك على مركزه الثاني برصيد 52 نقطة بفارق 5 نقاط كاملة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، وفي حالة تطبيق اللجنة الخماسية قرار خصم 3 نقاط من الزمالك مع نهاية المسابقة لعدم حضوره لقاء القمة بالدور الأول يصبح رصيد الفريق الأبيض 49 نقطة

واستمر الأهلي متصدراً لجدول ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة من 25 مباراة قبل مواجهته بالإسماعيلي الجمعة.

كم نقطة يتحاجها الأهلي من أجل التتويج بدرع الدوري الممتاز؟

الأهلي بات يحتاج الحصول على 6 نقاط فقط من أصل 27 نقطة من أجل التتويج بالدرع دون النظر لنتائج الزمالك.

وفي حالة وصول الأهلي 74 بالفوز في مبارياته المقبلتين مع افتراض فوز الزمالك في مباراته بالجولة المقبلة، يُتوج الفريق الأحمر بالدرع رقم 42 في تاريخه.

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