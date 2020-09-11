شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال: لم أشعر بوجود «أوباما» أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، النار على يوسف إبراهيم «أوباما»، لاعب القلعة البيضاء بسبب أدائه المتواضع في مباراة سموحة.

وقال عبدالعال في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «تغييرات كارتيرون الخاطئة كانت سبب في تعادل الزمالك مع سموحة، ولم يكن له تأثير على الإطلاق في المباراة وإدارتها بشكل جيد».

وأضاف: «يوسف أوباما بعيدًا عن مستواه في الفترة الأخيرة، ولم أشعر بتواجده في الملعب أمام سموحة، وتسبب في هدف التعادل للفريق السكندري».