شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يُهاجم كارتيرون بعد التعادل مع سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبي القلعة البيضاء والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني يتحملون نتيجة التعادل أمام سموحة.
وقال سعيد في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «كارتيرون أخطأ في إدارة المباراة عن طريق تغييراته إلى جانب استهتار اللاعبين الذين لم يظهروا بشكل مميز في معظم أوقات المباراة».
وأضاف: «دخول محمد عنتر الملعب كان سبب في تفكك فريق الزمالك وكان يجب عدم مشاركته في هذه المباراة وخاصة في هذا التوقيت».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد يُهاجم كارتيرون بعد التعادل مع سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.