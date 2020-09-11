شكرا لقرائتكم طارق السيد: رمضان صبحى مش مجنون علشان يروح بيراميدز بنفس عقده بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى طارق السيد نجم الزمالك السابق، اندهاشه من الأبناء التى يتم ترديدها عن انتقال رمضان صبحى لنادى بيراميدز، بمقابل مادى أقل أو مساوٍ لما يحصل عليه من النادى الأهلي.

وقال السيد فى تصريحات تليفزيونية: "لو رمضان وافق على اللعب لبيراميدز بنفس المقابل الذى يحصل عليه من الاهلي، يجب الكشف على قواه العقلية".

أرجع طارق السيد نجم الزمالك السابق، تعادل الفارس الأبيض مع سموحة، إلى التعديلات التى أجراها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خلال المباراة، علاوة على قلة الخبرات بعد الدفع بعدد من اللاعبين الشباب.

وقال السيد: "كارتيرون أجرى عددا من التغييرات أفقدت الزمالك سيطرته على المباراة، بالإضافة إلى عدم امتلاك اللاعبين الشباب الذين شاركوا فى اللقاء للخبرات اللازمة للتعامل مع مثل هذه المواقف".

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تعادل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلهم، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.

أحرز أهداف الزمالك الكونغولي كاسونجو مهاجم الأبيض في الدقيقة 18 من تمريرة عرضية من عبد الله جمعة ثم تعادل حسام حسن لسموحة فى الدقيقة 37 ثم عاد حسام حسن في الدقيقة 42 ليسجل هدفا بالخطأ فى مرماه لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الزمالك وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة قبل أن يسجل مصطفي محمد مهاجم الزمالك الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66 ثم قلص أحمد حسن مكى في الدقيقة 86 الفارق بتسجيل الهدف الثانى لسموحة ونجح حسام حسن فى خطف التعادل لفريقه فى الدقيقة 92.