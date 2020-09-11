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جدة - عمرو شويل أهداف مباراة المقاولون ضد حرس الحدود اليوم في الدوري المصري



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة 26 للدوري.

أحرز طاهر محمد طاهر هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من قذيفة رائعة بعد أن ظلت النتيجة التعادل الإيجابي حيث تقدم المقاولون عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 3 ثم تعادل الحرس عن طريق حسن مجدي في الدقيقة 21 ويعود محمد عصام للتقدم للذائب في الدقيقة 47 ثم يتعادل الحرس مجددا في الدقيقة 69 عن طريق توني جوميز .

يقفز المقاولون بهذا الفوز للمركز الثالث برصيد 47 نقطعة مستغلا تعثر بيراميدز اليوم أمام المصري بينما تجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة في المركز 14.

أهداف مباراة المقاولون ضد حرس الحدود اليوم في الدوري المصري.. تشكيل المقاولون و الحرس في موقعة الجبل الأخضر



أهداف مباراة المقاولون ضد حرس الحدود اليوم في الدوري المصري.. أعلن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقياة عماد النحاس المدير الفني تشكيل الفريق المقرر ،أن يخوض به مباراة اليوم امام حرس الحدود في الجولة السادسة و العشرون من بطولة الدورى ، و التي تقام بالجبل الأخضر ، وجاءت القائمة التي اعلنها النحاس لتضم كل من من محمود أبو السعود ، و امير عابد ، و سيف الجزيرى ، و شكرى نجيب ، و معروف يوسف ، و لويس أدوارد ، محمد مجلى ، و كريم مصطفى ، فادى نجاح ، و محمد سمير ، و عبد الوهاب إسماعيل .

أهداف مباراة المقاولون ضد حرس الحدود اليوم في الدوري المصري.. تشكيل حرس الحدود



أهداف مباراة المقاولون ضد حرس الحدود اليوم في الدوري المصري.. يتكون تشكيل حرس الحدود الذي اختاره محمد حليم المدير الفني من أحمد السعدنى، و حسن مجدى ، مؤمن عوض ، و محمد عبدالفتاح و خالد سامى ، و حامد خالد ، مصطفى جمال ، و أيوب بن مشارك ، و أحمد شرويدة ، و تونى لوكاسا ، و عبد الله جمعة .

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أهداف مباراة المقاولون ضد حرس الحدود اليوم في الدوري المصري.. ترتيب المقاولون العرب وحرس الحدود فى جدول الدوري قبل مباراة الليلة



ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

أهداف مباراة المقاولون ضد حرس الحدود اليوم في الدوري المصري.. تاريخ مواجهات المقاولون العرب وحرس الحدود قبل مباراة الليلة



تاريخيا، تعود مواجهات الفريقان إلى موسم 2002/2003، عندما صعد حرس الحدود للممتاز، بعد غياب 37 عاماوإن عادت للغياب مواسم 2003/2004، 2004/2005، لهبوط ذئاب الجبل، مواسم 2012/2013، 2013/2014، لوقوعهما في مجموعتين مختلفتين، ومواسم 2016/2017، 2017/2018، لهبوط حرس الحدود.

التقيا خلالها 22 مرة، أولاها في الجولة الثانية 2002/2003 وانتهت بالتعادل السلبى بالجبل الأخضر 27 سبتمبر 2002، تفوق الحدود في 9 مواجهات أولها في الجبل الأخضر 16 سبتمبر 2005 بهدفين مقابل هدف، تقدم المقاولون من ضربة جزاء سجلها أمير صلاح زكى، وتعادل الحدود بضربة جزاء سجلها أحمد أيوب، قبل أن يسجل عبدالسلام نجاح هدف الفوز.

في حين حقق المقاولون 6 انتصارات فقط أولها في 21 مايو 2009 بهدفين مقابل هدف بالجبل الأخضر، سجل صلاح ماردونا، صامويل كيرا للذئاب، وأحمد سعيد أوكا الكبير للخاسر ، انتهت 7 مواجهات بتعادل الفريقين، منها 5 تعادلات سلبيا.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز المقاولون العرب بهدف دون رد سجله محمد سالم فى الدقيقة 92 وأضاع محمد سمير لاعب المقاولون العرب ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم بالجولة التاسعة للمسابقة على ستاد المكس فى 20 ديسمبر 2019.