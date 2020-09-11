شكرا لقرائتكم المقاصة: الأهلى لم يتقدم بعرض لشراء محمد ابراهيم وتدريب جلال للزمالك غلطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لنادى مصر للمقاصة، وصول أى عرض رسمى لمحمد ابراهيم صانع العاب الفريق، للانتقال لأى ناد خلال فترة الانتقالات المقبلة، سواء من النادى الأهلي، أو ناد اخر.

وقال سليم فى تصريحات تليفزيونية: "متمسكين ببقاء إيهاب جلال مع الفريق، لوجود تفاهم واضح مع اللاعبين والإدارة".

وتابع سليم: "إيهاب جلال لم يحصل على الفرصة كاملة مع الزمالك ولو تواجد مع الفريق من أول الموسم لحقق إنجازات كبيرة، وانتقاله وسط الموسم كان غلطة كبيرة".

وفى وقت سابق، تغنى اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادى مصر المقاصة، بقدرات إيهاب جلال المدير الفنى لفريقه، مؤكداً أنه لن يقف فى طريق محمد إبراهيم حال امتلاكه عروضاً قوية للرحيل عن الفريق، وقال محمد عبد السلام فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "واجهنا سوء توفيق كبير فى الدور الاول للدورى، كنا نصل للمرمى ونهدر أهدافاً، وبالتالى نستقبل أهدافاً ونخسر نقاطا سهلة حتى وصلنا للمركز السابع عشر فى الدورى، رغم أنهم نفس اللاعبين وكان يقودهم مدربان متميزان ولكن قدوم إيهاب جلال قلب موازين الفريق".

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وأضاف رئيس المقاصة، "إيهاب جلال صنع من الفسيخ شربات، وزرع روح الولاء داخل اللاعبين وتعامل معهم نفسياً بطريقة رائعة، أتمنى أن نواصل التقدم فى سباق مراكز المسابقة لتعويض ما فات المقاصة بعد نتائج الدور الأول".

وعن محمد إبراهيم قال رئيس المقاصة، "أنا عجوز ومن زمان بحب محمد إبراهيم وبحلم بانضمامه للمقاصة رغم تعرضه للإصابة مع الزمالك وتأثره بتلك الإصابة وحدث ما توقعته فقد توهج معنا، وأؤكد حتى الآن لم يحدثنى اللاعب عن امتلاكه أى عروض، قد يكون ناقش الأمر مع إدارة التسويق بالنادى ولكننا لن نقف فى طريقه، المقاصة لم يعتد الوقوف أمام مصلحة اللاعبين وخسارتهم نفسياً لرغبتهم فى الرحيل، ولكنى أفضل مناقشة الأمر فى نهاية الموسم حتى لا يتأثر تركيز اللاعب وليس خوفاً على أدائه مع المقاصة فقط ولكن لأننى أتوقع عودته للمنتخب، وبالتالى أتمنى استمرار تركيزه وبالتالى تألقه".