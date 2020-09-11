شكرا لقرائتكم الشناوي: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء في كرة عاشور.. وهدفي سموحة صحيحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى أحمد الشناوي الخبير التحكيمي انه لا توجد حالة تسلل في لعبة حسام حسن لاعب سموحة لأنه كان في وضعية سليمة وقرار المساعد غير صحيح.
قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: التحام محمد طلعت مع امام عاشور لا يوجد بها ركلة جزاء وهي من الالتحامات المسموح بها في قانون اللعبة.
شدد على أن تسلل حسام حسن في نهاية الشوط الثاني كان صحيحا لأنه كان يتواجد خلف خط دفاع الزمالك.
وعن هدفي سموحة الثاني والثالث أكد أن الهدف الثاني لسموحة لم يكن فيه تسلل لأن أحمد حسن مكي كان مغطى بينما اللاعب تسمامبي هو المتسلل ولكنه لم يتداخل في الكرة.
تابع: الهدف الثالث لسموحة صحيح ولا توجد به حالة تسلل ومحمود أبو الرجال كان موفق في قراراته.
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