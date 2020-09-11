شكرا لقرائتكم فرج عامر: لن أبيع حسام حسن داخل مصر وصلاح محسن غاب للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أنه لن يستغنى عن حسام حسن مهاجم الفريق لأى نادى مصرى خلال فترة الانتقالات المقبل، مشددًا أن اللاعب قريب من أحد الأندية الخارجية.

وقال عامر فى تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن مهاجم متميز ولديه عروض من بعض الدول الخارجية، ونجح فى الظهور بمستوى متميز خلال مباراة الزمالك"

وأكد عامر فرج: "صلاح محسن غاب عن مواجهة الزمالك بسبب تعرضه للإصابة".

وانتهت مباراة الزمالك وسموحة بالتعادل الايجابى 3/3 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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بهذه النتيجة يحافظ الزمالك على المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 52 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 36 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 33، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.

أحرز أهداف الزمالك الكونغولى كاسونجو مهاجم الأبيض فى الدقيقة 18 من تمريرة عرضية من عبد الله جمعة، وحسام حسن مهاجم سموحة فى مرماه فى الدقيقة 42، ومصطفى محمد فى الدقيقة 66، بينما جاء هدفى سموحة عن طريق حسام حسن فى الدقيقة 37 والدقيقة 92، واحمد حسن مكى فى الدقيقة 86 من عمر المباراة.