شكرا لقرائتكم شوبير يكشف رسالة مؤمن زكريا المؤثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس الرسالة المؤثرة التي طلب مؤمن زكريا لاعب الأهلي توصيلها للاعبين.

قال خلال برنامج "ملعب أون تاين" على قناة أون تايم سبورتس: أن مؤمن يرغب في توجيه الشكر لإدارة الأهلي على هذا الاستقبال والجمهور على هذا الدعم وكل من حرص على تقديم الدعم له في أزمته الصحية".

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تابع شوبير نقلا عن مؤمن: "عندي سفر إلى الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر المقبل ودعواتكم لي أن أتخطى هذه المحنة".

أنهى الرسالة التي طلب مؤمن توصيلها: "اطلب من الجميع أن يدعو لي بالشفاء".