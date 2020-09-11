شكرا لقرائتكم رازفان ينضم لقائمة أبطال الدوري الأوروبيين مع الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتاد نادي الهلال الفوز ببطولات الدوري تحت إشراف مدربين أوروبيين كان آخرها تحقيق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019 – 2020 بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.

وتوج الهلال يوم الأربعاء ببطولته السادسة عشرة دورياً بعدما كان حسم الدوري أمام الحزم برباعية في الجولة 28، ليكون لوشيسكو آخر أوروبي يقود الهلال إلى المنصة.

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وتعود أولى بطولات المدربين الأوروبيين الدورية مع الهلال إلى موسم 1967 – 1977 عندما قاد الإنجليزي جورج سميث الفريق العاصمي إلى بطولة الدوري.

وفي موسم 1997 – 1998 حقق الروماني الراحل إيلي بلاتشي بطولة الدوري للهلال بعد انتقاله من النصر، وهو الذي عاد لتدريب الأزرق في فترتين لاحقتين دون الفوز ببطولة الدوري.

وعاد الهلال بعدها للاعتماد على مدربين برازيليين قبل أن يتعاقد مع أولاريو كوزمين ويحقق برفقته بطولة موسم 2007 – 2008 ومع البلجيكي غيرتيس في موسم 2009 – 2010. ومنذ 2010 أشرف على الهلال عدة أوروبيين من بينهم الألماني دول والفرنسي كومبواريه والكرواتي زلاتكو والروماني ريجيكامب واليوناني دونيس وصولا إلى البرتغالي جيسوس والكرواتي زوران، ولم يستطع أي منهم الفوز ببطولة الدوري مع الهلال قبل أن يحققها رازفان لوشيسكو.