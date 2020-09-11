نشرة الخميس.. تأجيل دوري الأبطال.. ودعم مؤمن زكريا.. وتعادل الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار والأحداث الرياضية ليوم الخميس 10 سبتمبر.

أعلنت إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تولي البرازيلي ريكاردو لكي يقود الإدارة الفنية للدراويش في الفترة المقبلة، بدلاً من الفرنسي ديديه جوميز والذي رحل لسوء النتائج.

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أخطرت الاتحادات الأهلية بأنه تم إلغاء كأس العالم للأندية في الدوحة ديسمبر المقبل.

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين طلب من إكرامي الشحات المشرف على مدربي حراس المرمي بالقطاع عدم الظهور في وسائل الإعلام المختلفة خلال الفترة المقبلة.

تواجد مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي، في مقر النادي بالجزيرة بناء عن طلب من مدير الكرة سيد عبدالحفيظ والذي زار اللاعب مؤخرًا في منزله.

شرح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كيفية اختيار ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية من البطولة.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد المباريات المتبقية من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية.

استقبل النادي الأهلي لاعبه مؤمن زكريا المُصاب بمرض يمنعه من ممارسة اللعبة في الوقت الحالي، وسط أجواء احتفالية من زملائه اللاعبين.

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أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق التي ستتوجه إلى برج العرب بالأسكندرية من أجل مواجهة الإسماعيلي ضمن الجولة الـ26 من دوري WE المصري.

حقق فريق المصري فوزًا ثمينًا على حساب بيراميدز بهدف دون رد ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من مسابقة دوري we المصري.

خطف سموحة تعادلاً قاتلاً أمام نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.

توج الاتحاد السكندري بطلًا لدوري السوبر لكرة السلة رجال، بعد الفوز على الأهلي في المباراة الرابعة ضمن سلسلة "best of 5" بنتيجة 81-72، اليوم الخميس على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

أدرك طاهر محمد طاهر فوزًا مثيرًا للمقاولون العرب على حرس الحدود في المباراة التي جرت يوم الخميس على ملعب المقاولون العرب لحساب الجولة 26 من دوري We المصري.

أكد حفيظ والد يوسف بلايلي ووكيله، أن نجله تلقى 3 عروض من أندية مصرية، بالإضافة لعرض من الترجي التونسي، للانضمام إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أعلن نادي الوداد المغربي فسخ تعاقد مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو بالتراضي، وذلك قبل صدام نصف نهائي دوري الأبطال ضد الأهلي.

أصيب إسلام أبو سليمة مدافع النادي المصري، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.