عاشور حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة عن حكام مباريات الجمعة، ضمن الدوري الممتاز.

ويدير الحكم محمود عاشور مباراة الأهلي والإسماعيلي، المقررة في تمام الثامنة والنصف مساءً على ملعب برج العرب.

ويساعده محمد محمود لطفي، وعمر فتحي، وأحمد عبدالله حكم رابع، ومحمود ناصف حكما للفيديو، ومساعده محمود ناجي.

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ويلتقي في تمام الثالثة والنصف فريق اف سي مصر، أمام الاتحاد السكندري، حيث يدير المباراة أحمد العدوي، ويساعده كريم مهيا، وخالد رمضان، والحكم الرابع علاء صبري، وحكم الفيديو عمرو الشناوي ومساعده محمد التابعي.

كما يقام في تمام السادسة مساءً مباراتين، الأولى بين طلائع الجيش والجون ويديرها محمد الحنفي، ومساعديه سمير جمال، وأحمد صلاح، وعمرو عبدالعاطي حكما رابعا، ومحمد سلامة حكما للفيديو ومساعده إبراهيم محجوب.

والمباراة الثانية بين طنطا والمقاصة، ويديرها تحكيميا أحمد حمدي، ويساعده أحمد الفار وإكرامي سالم، ومحمد الجرايحي حكما رابعا، وصبحي العمراوي حكم فيديو ومساعده مصطفى الشهدي.