إصابة إسلام أبو سليمة لاعب المصري بقطع في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أصيب إسلام أبو سليمة مدافع النادي المصري، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وأوضح الحساب الرسمي للنادي المصري، أن أبو سليمة خضع لفحوصات طبية وأشعة تشخيصية مساء الخميس، بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، والتي أثبت إصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وتعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة المصري أمام بيراميدز في الدوري، والتي فاز خلالها الفريق البوسعيدي بهدف.
ورفع المصري رصيده لـ25 نقطة من 23 مباراة في المركز الـ16.
وذكر الموقع الرسمي أن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية يدرس كافة الخيارات التي من شأنها سرعة إجراء اللاعب للعملية الجراحية وما يليها من خطوات وأهمها البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية.
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