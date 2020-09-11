قبل صدام الأهلي.. الوداد يعلن رحيل مدربه جاريدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي الوداد المغربي فسخ تعاقد مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو بالتراضي، وذلك قبل صدام نصف نهائي دوري الأبطال ضد الأهلي.

وأعلن الوداد المغربي فسخ عقد المدرب الإسباني بعد اجتماع بين الطرفين يوم أمس الخميس، بعد الاتفاق على تسوية المستحقات المالية لجاريدو.

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ووجه الوداد المغرب يالشكر إلى جاريدو على الفترة التي قضاها مع الفريق، بينما لم يكشف بعد عن خليفته.

ويستعد الوداد لاستضافة الأهلي في المغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحد يومي 17-18 أكتوبر المقبل، على أن يحل ضيفاً على البطل التاريخي للقارة في مصر أحد يومي 23-24 أكتوبر.

يُذكر أن خوان كارلوس جاريدو سبق وقاد النادي الأهلي للفوز ببطولتي الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.