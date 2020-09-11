الأهلي يقبل تحدي الإسماعيلي لوضع اليد الأولى على درع الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يخوض النادي الأهلي مباراة الجولة 26 في الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب في الإسكندرية أمام الإسماعيلي للاقتراب من اللقب.

الأهلي فرض سيطرته على منطقة القمة منفرداً بفارق 19 نقطة عن الزمالك أقرب ملاحقيه والذي لعب مباراة واحدة أكثر، ليقترب بشدة من التتويج.

على الجهة الأخرى يُعاني الإسماعيلي بعدما حصد 30 نقطة فقط خلال 24 مباراة خاضها ليستقر بالمركز التاسع مبتعداً بفارق 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

ويحتاج الأهلي للفوز على الإسماعيلي والاتحاد السكندري للفوز بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه في حالة عدم تعثر وصيفه.

وإذا خسر الزمالك في مباراته القادمة وفاز الأهلي على الإسماعيلي سيتوج الأحمر رسمياً باللقب قبل 8 جولات من النهاية.

ويحتاج رجال رينيه فايلر للعودة من الإسكندرية بعد حسم لقب الدوري رسمياً بالفوز على الإسماعيلي والاتحاد السكندري من أجل بداية الاستعداد الجاد لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وينتعش الأهلي بعودة لاعبه محمود كهربا بعد فترة إيقاف دامت 10 مباريات، ليدعم هجوم الفريق الذي عانى لغيابه وزميله حسين الشحات وانتهاء إعارة رمضان صبحي المنتقل حديثاً إلى بيراميدز.

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كما استعاد الأهلي لاعب الوسط عمرو السولية بعد أن تعرض لإصابة عضلية أبعدته عن الفريق في الفترة الأخيرة ليعود من جديد لدعم الوسط إلى جوار حمدي فتحي وأليو ديانج.

ويطارد الأهلي أرقامه القياسية التي حققها بنفسه على مدار تاريخ الدوري، من حيث عدد الأهداف المسجلة وعدد الانتصارات وعدد النقاط، لكن قد يُفكر فايلر في التنازل عن كسر هذه الأرقام لمنح الراحة للاعبين إذا حسم الدوري مبكراً بعد مباراتي الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

بطاقة المبارة

الحدث: الجولة 26 في الدوري المصري

التاريخ: 11 سبتبمر 2020

التوقيت: 8:30 سبتمبر

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس

الملعب: برج العرب - الإسكندرية