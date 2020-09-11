محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن عدم ممانعته في بيع حسام حسن مهاجم ونجم فريقه خلال الصيف الجاري.
وتألق حسام حسن أمام الزمالك وسجل هدفين في مرمى الأبيض ليقود فريقه للتعادل (3-3) في الدوري، رغم تسجيل هدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.
وفي تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة قال فرج عامر: "حسام حسن هو أفضل مهاجم في مصر خلال الفترة الحالية، ونحن لا نمانع بيعه".
وأضاف عامر: "وضعنا سعر 2 مليون دولار لبيع حسام حسن، لكن بعد هبوط سعر الدولار طلبنا 35 مليون جنيه مصري".
وأنهى رئيس سموحة قائلاً: "بيراميدز طلب ضم اللاعب، لكننا سنبيع حسام حسن لأي نادٍ في مصر يدفع مبلغ 35 مليون جنيه".
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: أي نادٍ يدفع 35 مليون جنيه سيحصل على حسام حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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