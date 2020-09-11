رسمياً.. الوداد المغربي يعلن إقالة جاريدو بسبب تراجع النتائج

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، إقالة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو من تدريب الفريق الأول بسبب سوء النتائج.
أكد الحساب الرسمي لنادي الوداد المغربي عبر موقع إنستجرام، أن جاريدو رحل عن تدريب النادي بعدما تم فسخ العقد بالتراضي، كماتم فسخ العقد الخاص بالمعد البدني بالتراضي.
ومن جانبه نشر جاريدو صورة تجمعه مع لاعبي الوداد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور " إنستجرام"، حيث علق " شكراً".
وأكد مصدر مسؤول بنادي الوداد في تصريحات خاصة لـ الوفد، أن المدرب الأرجنتيني جاموندي الأقرب لتولي القيادة الفنية للوداد في الفترة المقبلة.
ويحتل نادي الوداد المركز الثاني بترتيب الدوري المغربي برصيد ٤١ نقطة، خلف غريمه الرجاء متصدر المسابقة برصيد ٤٥ نقطة.
يذكر أن الوداد البيضاوي المغربي يصطدم بالنادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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