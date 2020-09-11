فتح رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، النار على يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب القلعة البيضاء بسبب أدائه المتواضع فى مباراة سموحة.
وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاععلى قناة "Ten": "تغييرات كارتيرون الخاطئة كانت سبب فى تعادل الزمالك مع سموحة، ولم يكن له تأثير على الإطلاق فى المباراة وإدارتها بشكل جيد".
وأضاف: "يوسف أوباما بعيدًا عن مستواه فى الفترة الأخيرة، ولم أشعر بتواجده فى الملعب أمام سموحة، وتسبب فى هدف التعادل للفريق السكندري".
وتعادل الزمالك مع سموحة بثلاثية لكل منهما في مباراة مثيرة جمعت الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبدالعال: لم أشعر بوجود "أوباما" أمام سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.