اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، حكام مباريات اليوم الجمعة في الجولة ٢٦ للدوري على النحو التالي. اف سي مصر والاتحاد السكندري احمد العدوي حكم ساحة كريم مهيا وخالد رمضان مساعدين علاء صبري حكم رابع عمرو الشناوي حكم فيديو محمد التابعى مساعد حكم فيديو. عمرو الشناوي حكم فيديو محمد التابعى مساعد حكم فيديو. طلائع الجيش والجونة محمد الحنفي حكم ساحة سمير جمال وأحمد صلاح مساعدين عمرو عبد العاطي حكم رابع محمد سلامة حكم فيديو إبراهيم محجوب مساعد فيديو. إبراهيم محجوب مساعد فيديو. طنطا والمقاصة: احمد حمدي حكم ساحة احمد الفار واكرامي سالم مساعدين محمد الجرايحي حكم رابع صبحي العمراوي حكم فيديو مصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو. الأهلي والاسماعيلي محمود عاشور حكم ساحة محمد لطفي وعمرو فتحي مساعدين احمد عبد الله حكم رابع محمود ناصف حكم فيديو محمود ناجي مساعد فيديو

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