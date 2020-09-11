مجدي عبدالغني: الزمالك خارج عن تركيزه فى الدوري

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن فريق الزمالك خارج عن تركيزه تمامًا فى بطولة الدوري وخاصة فى الأوقات الأخيرة من زمن المباراة.

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع

على قناة "Ten": "الزمالك يعاني من أخطاء دفاعية قاتلة، وكان يجب على لاعبي الفريق التمركز بشكل جيدة داخل منطقة الجزاء لمنع هدفي سموحة فى الوقت القاتل".وأضاف: "لا يصح أن يكون نادي الزمالك فائز فى أخر خمس دقائق من المباراة ثم يسقط فى فخ التعادل، أين روح الأندية الكبيرة؟ ".

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، فيما يتصدر الاهلي ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة.