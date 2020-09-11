مهاجم سموحة : هدفي أمام الزمالك كان نقطة تحول المباراة

أكد أحمد حسن مكي، مهاجم فريق سموحة، أنه حاول استغلال الفرصة بشكل جيد عند نزوله فى أخر عشر دقائق من زمن المباراة أمام الزمالك.

وقال مكي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على

قناة "Ten": "هدفي فى الزمالك كان نقطة تحول فى المباراة وسبب التعادل، والمهاجم يحتاج إلى وقت أكثر من أجل التكيف مع المباراة، ولكنني نجحت فى دخول اللقاء بشكل سريع عند مشاركتي".وأضاف: "الغيابات أثرت بشكل كبير على نادي الزمالك وهو فريق كبير، والنقطة مكافآة لجميع اللاعبين، وسجلت هدفين أمام القلعة البيضاء بعد رحيلي".

وتعادل سموحة مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة مثيرة جمعت الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الدوري.