سموحة : لن نستغني عن حسام حسن لأي نادي مصري

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه لن يستغني عن حسام حسن مهاجم الفريق لأي نادي مصري خلال فترة الانتقالات المقبلة، مشددًاأن اللاعب قريب من أحد الأندية الخارجية.
وقال عامر في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: " حسام حسن مهاجم متميز ولديه عروض من بعض الدول الخارجية، ونجح في الظهور بمستوي متميز خلال مباراة الزمالك".
وأرجع عامر غياب صلاح محسن عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة.
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