ملخص مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري “الموج الأزرق يخطف تعادلاً مثيرًا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “الزمالك وسموحة” في إحدى مباريات اليوم الخميس 10-9-2020 ضمن الجولة 26 من الدوري المصري.

نُقلت مباراة “الزمالك وسموحة” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “مؤمن حسن”.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت جرينتش.

خطف فريق “سموحة” تعادلاً مثيرًا من امام “الزمالك” في الدقائق الأخيرة في مباراة نارية أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ليرفع رصيده إلى النقطة 33 في المركز السادس.

بينما أصبح رصيد الزمالك 52 نقطة احتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 7 نقاط عن الثالث “بيراميدز” الذي خسر اليوم أمام “المصري البورسعيدي” في افتتاح الجولة.

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ملخص احداث مباراة الزمالك وسموحة

الزمالك 3-3 سموحة

ملعب برج العرب (الإسكندرية)

الدوري المصري (الجولة 26)

انتهت

أهلاً بكم في ملخص احداث مباراة “لزمالك وسموحة ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“.

???? تشكيلة الزمالك: محمد أبو جبل – محمد عبد الغنى – محمود الونش – عبد الله جمعة – إمام عاشور – طارق حامد – إسلام جابر – مصطفى فتحى – يوسف إبراهيم أوباما – أسامة فيصل – كابونجو كاسونجو.

محمد أبو جبل – محمد عبد الغنى – محمود الونش – عبد الله جمعة – إمام عاشور – طارق حامد – إسلام جابر – مصطفى فتحى – يوسف إبراهيم أوباما – أسامة فيصل – كابونجو كاسونجو. ????دكة بدلاء الزمالك: محمود جنش – حسام عبد المجيد – ياسين مرعي – محمد عنتر – حسام أشرف – كريم بامبو – محمد أوناجم – عمر السعيد – مصطفى محمد.

محمود جنش – حسام عبد المجيد – ياسين مرعي – محمد عنتر – حسام أشرف – كريم بامبو – محمد أوناجم – عمر السعيد – مصطفى محمد. ???? تشكيلة سموحة: الهاني سليمان – احمد جمال – رجب نبيل – محمد كوفي – محمد الترهوني – محمود عبد الحليم – محمد طلعت – ديريك نيسانبي – ناصر ماهر – شريف رضا – حسام حسن.

الهاني سليمان – احمد جمال – رجب نبيل – محمد كوفي – محمد الترهوني – محمود عبد الحليم – محمد طلعت – ديريك نيسانبي – ناصر ماهر – شريف رضا – حسام حسن. ???? دكة بدلاء سموحة: عمر صلاح – كريم يحيى – احمد حمص – يوسف ديوب – السيد فريد – محمود معاذ – محمد نادي – ايدي نجوي – احمد حسن مكي.

عمر صلاح – كريم يحيى – احمد حمص – يوسف ديوب – السيد فريد – محمود معاذ – محمد نادي – ايدي نجوي – احمد حسن مكي. “0 بداية المباراة

“1 اول فرصة للزمالك عن طريق أسامة فيصل ولكن الكرة الذي ضربها بالرأس وصلت سهلة في يد الهاني سليمان.

“5 الترهوني يمر من الجهة اليسرى ويرسل عرضية تحولت في المرمى ولكن أبو جبل يبعدها إلى الركنية.

“6 ناصر ماهر يتولى تنفيذ الضربة الركنية ويرسلها عالية داخل المنطقة وأبو جبل يبعدها قبل ان يتحصل على خطأ بعد التحام مع مدافع سموحة.

“10 مرت اول عشر دقائق وما زال التعادل السلبي يسيطر.

“12 اللعب يتوقف بسبب اصابة رجب نبيل بعد التحام قوي مع كاسونجو.

“13 استئناف اللعب الآن بعد عودة رجيب نبيل سليم معافى.

“15 حسام حسن يسدد كرة قوية ولكن بعيدة عن مرمى أبو جبل.

“17 ⚽جووووووووووووووووووووول – كاسونجو كابونجو يفتتح التسجيل للزمالك بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات.

“17 قصة الهدف: عبد الله جمعة يمر بمهارة كبيرة من الجهة اليسرى وبرسل عرضية أرضية وضع لها كاسونجو قدمه لتتحول في شباك الهاني سليمان.

“20 لاعبو سموحة يخرجون من مناطقهم الآن في محاولة لتعديل النتيجة.

“24 دفاع جيد ومنظم حتى الآن من الزمالك.

“28 ضربة ركنية لصالح سموحة من الجهة اليسرى، ترسل عالية داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الزمالك يبعدها.

“30 الكولينج بريك الآن.

“32 الحكم يستأنف اللعب في هذه اللحظات.

“36⚽جووووووووووووووووووووول – حسام حسن يسجل هدف التعادل لنادي سموحة من مجهود فردي رائع.

“36 قصة الهدف: حسام حسن يروض كرة طولية في ظهر دفاعات الزمالك ويمر من محمد عبد الغني ويسدد في المرمى لترتد من أبو جبل إلى حسام من جديد ليسددها مرة ثانية ولكن أبو جبل يتألق لترتد له مرة أخرى ليسددها بقوة هذه المرة لتسكن الشباك.

“40 يتبقى خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى التعادل (1-1).

“42 ضربة حرة مباشرة للزمالك من الجهة اليمنى قريبة من الركنية بعد اعاقة واضحة على إمام عاشور.

“43⚽جووووووووووووووووووووول – حسام حسن يسجل الهدف الثاني للزمالك بالخطأ في مرماه.

“43 قصة الهدف: مصطفى فتحي يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويرسلها عرضية داخل المنطقة ليحاول حسام حسن تشتيتها ولكن تتحول في شباك الهاني سليمان.

“44 ضربة حرة مباشرة لسموحة من على حدود منطقة الجزاء.

“45 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+1 عبد الحليم يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها بقوة لتمر من حائط الصد ولكن تذهب بجوار القائم الايسر ببضعة سنتيمترات.

“45+3 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.



“45 بداية الشوط الثاني

“51 ديريك نيسانبي يروض كرة من امام حمدي الونش لينفرد بمرمى الزمالك ولكن محمد عبد الغني يتدخل ويبعد الكرة قبل ان يسددها مهاجم سموحة.

“56 ضربة حرة مباشرة للزمالك قريبة من منطقة الجزاء، تولى تنفيذها مصطفى فتحي الذي ارسلها عالية داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع سموحة يبعدها.

“58????بطاقة صفراء على مدافع سموحة أحمد جمال بعد تدخل قوي على إمام عاشور.

“60????????تبديلان دفعة واحدة للزمالك بخروج أسامة فيصل ودخول مصطفى محمد، وخروج مصطفى فتحي ودخول محمد أوناجم.

“61 عبد الله جمعة كاد يسجل الهدف الثالث للزمالك بعدما تحولت مسار عرضيته في المرمى ولكن الهاني سليمان يتألق ويبعدها إلى الركنية.

“62????????تبديلان دفعة واحدة لسموحة بخروج محمد كوفي ودخول محمد نادي، وخروج محمد طلعت ودخول أحمد حمص.

“66⚽جووووووووووووووووووووول – الهدف الثالث للزمالك عن طريق البديل مصطفى محمد.

“66 قصة الهدف: كاسونجو يرسل كرة طولية إلى أوناجم على الجهة اليمنى الذي روض الكرة وارسل عرضية أرضية قابلها مصطفى محمد بتسديدة قوية في شباك الهاني سليمان.

“70 عبد الحليم يستغل تمريرة بالخطأ من دفاعات الزمالك ويسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار القائم الايمن ببضعة سنتيمترات.

“73????تبديل ثالث للزمالك بخروج إمام عاشور ودخول حسام عبد المجيد.

“73 احمد حسن مكي يتلقى التعليمات تمهيدًا لدخوله كبديل في قادم الدقائق.

“75???? التبديل الثالث لسموحة بخروج محمود عبد الحليم ودخول احمد حسن مكي.

“76 الكولينج بريك الآن.

“77 استئناف اللعب من جديد.

“78 انطلاقة سريعة من كاسونجو من الجهة اليسرى ويمرر كرة إلى أوباما القادم من الخلف ليسددها قوية ولكن ترتطم في قدم المدافع وتخرج إلى الركنية.

“80????????تبديلان دفعة واحدة للزمالك بخروج كاسونجو ودخول محمد عنتر، وخروج اسلام جابر ودخول ياسين مرعي.

“87⚽جووووووووووووووووووووول – أحمد حسنن مكي يسجل الهدف الثاني لسموحة ليقلص الفارق إلى هدف قبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

“87 قصة الهدف: ناصر ماهر يرسل عرضية من الجهة اليسرى ارتقى لها مكي وضربها رأسية في المرمى لتسكن شباك أبو جبل.

“88 سموحة يواصل الضغط من أجل تسجيل هدف التعادل في ظل تراجع لاعبو الزمالك.

“90 حكم المباراة يضيف خمس دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+1 ⚽جووووووووووووووووووووول – حسام حسن يسجل هدف التعادل لسموحة.

“90+1 قصة الهدف: ناصر ماهر يرسل كرة طولية في ظهر دفاع الزمالك تصل إلى حسام حسن الذي ضربها رأسية من أعلى أبو جبل الذي خرج من مرماه بغرابة شديدة!

“90+3???? تبديل لسموحة بخروج رجب نبيل ودخول السيد فريد.

“90+7 صافرة نهاية المباراة بالتعادل الايجابي (3-3) في مباراة ممتعة بين الزمالك وسموحة.

إلى هنا ملخص احداث المباراة.

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