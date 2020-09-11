صور مباراة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري “تساهل كارتيرون يضيع الفوز”

يقدم لكم موقع الخليج 365 صور مباراة “الزمالك وسموحة” في إحدى مباريات اليوم الخميس 10-9-2020.

خطف فريق سموحة تعادلاً مثيرًا بنتيجة 3-3 أمام ضيفه الزمالك ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري بعد التأخر 1-3 قبل 3 دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحمل البعض مدرب الزمالك “باتريس كارتيرون” فقدان النقطتين بسبب الإدارة الخاطئة للمباراة بتبديل بعض العناصر الأساسية في تشكيلته بالشوط الثاني على اعتبار ان المباراة قد حُسمت لصالحه.

وتقدم الزمالك في الدقيقة 18 عن طريق كابونجو كاسونجو، قبل أن يدرك حسام حسن التعادل لسموحة في الدقيقة 36.

Advertisements

وفي الدقيقة 43 سجل حسام حسن لاعب سموحة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه بعد أن حول كرة مصطفى فتحي العرضية في مرمى زميله الهاني سليمان، لينتهي الشوط الاول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني عزز المهاجم مصطفى محمد تقدم الزمالك بهدف ثالث أحرزه في الدقيقة 66، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة وينجحوا في تعديل النتيجة بهدفين متتاليين عبر أحمد حسن مكي وحسام حسن في الدقيقتين 87 و92.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 52 احتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 7 نقاط عن الثالث “بيراميدز” الذي خسر اليوم أمام “المصري البورسعيدي” في افتتاح الجولة، بينما أصبح وصل سموحة إلى النقطة 33 في المركز السادس.

صور مباراة الزمالك وسموحة

..