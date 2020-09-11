تعادل مثير بين سموحة والزمالك فى الدوري المصري

اقتنص سموحة نقطة ثمينة بعد تعادله المثير مع ضيفه الزمالك 3-3، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

انطلقت مباراة الزمالك وسموحة فى تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت جرينتش، على ارضية ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية، ونُقلت المباراة على قناة أون تايم سبورت.

تقدم الزمالك في الدقيقة 18 عن طريق كابونجو كاسونجو، جاء الهدف بعد ان مر عبد الله جمعة بمهارة كبيرة من الجهة اليسرى وارسل عرضية أرضية وضع لها كاسونجو قدمه لتتحول في شباك الهاني سليمان.

وادرك حسام حسن التعادل لسموحة في الدقيقة 36، بعد ان روض كرة طولية في ظهر دفاعات الزمالك ومر من محمد عبد الغني وسدد في المرمى لترتد من أبو جبل إلى حسام من جديد ليسددها مرة ثانية ولكن أبو جبل يتألق لترتد له مرة أخرى ليسددها بقوة هذه المرة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 43 سجل حسام حسن لاعب سموحة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه بعد أن حول عن طريق الخطأ كرةً عرضية من مصطفى فتحي غالط بها زميله هاني سليمان.

وعزز المهاجم مصطفى محمد تقدم الزمالك بهدف ثالث أحرزه في الدقيقة 66، جاء الهدف بعد ان ارسل كاسونجو كرة طولية إلى أوناجم على الجهة اليمنى الذي روض الكرة وارسل عرضية أرضية قابلها مصطفى محمد بتسديدة قوية في شباك الهاني سليمان.

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وانتفض أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة ونجحوا في تعديل النتيجة بهدفين متتاليين عبر أحمد حسن مكي الذي ارتقي لعرضية من زميله ناصر ماهر من الجهة اليسرى ووضع رأسية في المرمى لتسكن شباك أبو جبل الدقيقة 87.

وفى الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل سموحة هدف التعادل عن طريق حسام حسن، جاء الهدف من عرضية طولية عن طريق ناصر ماهر في ظهر دفاع الزمالك لتصل إلى حسام حسن الذي ضرب رأسية من أعلى أبو جبل الذي خرج من مرماه بغرابة شديدة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع سموحة رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس.

جدير بالذكر ان الفريقين قد تواجها في 15 مباراة بالدوري المصري، حقق الزمالك الفوز في 7 مباريات، بينما حسم سموحة لصالحه 3 مباريات، وخيم التعادل بينهم فى 5 مباريات، وسجل الزمالك في شباك سموحة 16 هدف، بينما سجل سموحة في شباك الزمالك 11 هدف.

ويعود اخر لقاء جمع بين الفريقين فى الدوري المصري الى يوم 3-4-2019، والذي انتهي بالتعادل السلبي فى المباراة التي اقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

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