يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الزمالك وسموحة فى الدوري المصري، فى احدي مباريات اليوم الخميس 10-9-2020 بالجولة الـ26.

انطلقت مباراة الزمالك وسموحة فى تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت جرينتش، على ارضية ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية، ونُقلت المباراة على قناة أون تايم سبورت.

اقتنص سموحة نقطة ثمينة بعد تعادله الصعب مع ضيفه الزمالك 3-3، وتقدم الزمالك في الدقيقة 18 عن طريق كابونجو كاسونجو، قبل أن يدرك حسام حسن التعادل لسموحة في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 43 سجل حسام حسن لاعب سموحة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 87 سجل أحمد حسن مكي الهدف الثاني لسموحة، قبل أن يعود حسام حسن ويدرك التعادل لسموحة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع الزمالك رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع سموحة رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس.

جدير بالذكر ان الفريقين قد تواجها في 15 مباراة بالدوري المصري، حقق الزمالك الفوز في 7 مباريات، بينما حسم سموحة لصالحه 3 مباريات، وخيم التعادل بينهم فى 5 مباريات، وسجل الزمالك في شباك سموحة 16 هدف، بينما سجل سموحة في شباك الزمالك 11 هدف.

ويعود اخر لقاء جمع بين الفريقين فى الدوري المصري الى يوم 3-4-2019، والذي انتهي بالتعادل السلبي فى المباراة التي اقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

Advertisements

إليكم فيديو أهداف الزمالك وسموحة فى الدوري المصري

هدف التقدم للزمالك

هدف التعادل لسموحة

هدف الزمالك الثاني 2-1

هدف الزمالك الثالث 3-1

هدف سموحة الثاني 2-3

هدف سموحة الثالث 3-3

اضغط هنا لمشاهدة فيديو أهداف الزمالك وسموحة فى الدوري المصري

..