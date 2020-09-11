تشكيلة الزمالك الأساسية أمام سموحة في الدوري المصري..”مفاجآت بالجملة”

أعلن المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون” تشكيلة الزمالك الأساسية أمام سموحة في مباراة اليوم الخميس 10 -9-2020، ضمن الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ودفع كارتيرون بالحارس محمد أبو جبل ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية، حيث عاد لحماية عرين الفارس الأبيض، بعدما شارك محمود عبدالرحيم “جنش” في المباراة السابقة أمام طلائع الجيش.

وجاءت أبرز ملامح تشكيلة الزمالك الأساسية، في الدفع بـ”إمام عاشور” في الجانب الأيمن، بينما سيلعب محمد عبدالغني في مركز المساك بجوار محمود حمدي “الونش”، فيما يشارك عبدالله جمعة كظهير أيسر.

ويلعب إسلام جابر ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية كمحور ارتكاز، بجوار طارق حامد، في ظل غياب فرجاني ساسي للإصابة، وأيضا للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش.

ويظهر مصطفى فتحي ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية، بعدما شارك في المباريات السابقة كلاعب بديل، فيما يقود الناشئ أسامة فيصل هجوم الزمالك وخلفه الكونغولي كابونجو كاسونجو.

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وجاءت تشكيلة الزمالك الأساسية كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة وإمام عاشور.

خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر ومصطفى فتحى ويوسف إبراهيم “أوباما”.

خط الهجوم: أسامة فيصل، كابونجو كاسونجو.

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