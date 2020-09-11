الاهلي يسلم مؤمن زكريا قيمة عقده كاملًا

تسلم لاعب فريق الاهلي “مؤمن زكريا” شيكًا بقيمة تعاقده كاملًا عن المواسم الثلاث مع القلعة الحمراء، بعد الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

وحضر مؤمن زكريا إلى مقر النادي الاهلي اليوم الخميس، بالجزيرة، حيث قام اللاعبون بتنظيم حفل تكريم له داخل غرفة الملابس، في إطار دعمه ومساندته لتجاوز المحنة الحالية والظروف المرضية التي يعيشها اللاعب في الفترة الماضية.

قام العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وبصحبته عماد حلمي، المدير المالي، ونائبه عبد العزيز طاحون، في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بتسليم مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي ثلاث سنوات كاملة خالصة الضرائب، وشاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته.

جاء ذلك بناء على تكليف من رئيس الأهلي “محمود الخطيب“، وتأكيدا لمساندة النادي ودعمه لواحد من أبنائه، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.

وقام لاعبو الاهلي بالاحتفاء بـ”مؤمن زكريا“، واحضروا تورتة كبيرة مزينة بصورته، وسط تصفيق جميع اللاعبين وكلمات الترحيب التي رسمت السعادة على وجه اللاعب، خاصة مع دعوات الجميع له بالشفاء، وتجاوز الظروف الصحية الحالية التي يمر بها.

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