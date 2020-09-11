رابط بث مباشر يلا شوت لمباراة “الزمالك وسموحة” في إحدى مباريات اليوم الخميس 10-9-2020 ضمن الجولة 26 من الدوري المصري.
تُنقل مباراة “الزمالك وسموحة” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “مؤمن حسن”.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت جرينتش، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
يحتل “الزمالك” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الثالث “بيراميدز” الذي خسر اليوم أمام “المصري البورسعيدي” في افتتاح الجولة.
ولعب الزمالك 25 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل 6، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 33 هدف، واهتزت شباكه 17 مرة كثاني أقوى دفاع بعد الاهلي التي اهتزت شباكه 8 مرات.
في المقابل يتواجد “سموحة” في المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الخامس “الاتحاد السكندري” الذي يملك مباراة مؤجلة.
اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك وسموحة (يلا شوت)
..
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري “يلا شوت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.