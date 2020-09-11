بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري “يلا شوت”

رابط بث مباشر يلا شوت لمباراة “الزمالك وسموحة” في إحدى مباريات اليوم الخميس 10-9-2020 ضمن الجولة 26 من الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الزمالك وسموحة” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “مؤمن حسن”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت جرينتش، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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يحتل “الزمالك” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الثالث “بيراميدز” الذي خسر اليوم أمام “المصري البورسعيدي” في افتتاح الجولة.

ولعب الزمالك 25 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل 6، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 33 هدف، واهتزت شباكه 17 مرة كثاني أقوى دفاع بعد الاهلي التي اهتزت شباكه 8 مرات.

في المقابل يتواجد “سموحة” في المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الخامس “الاتحاد السكندري” الذي يملك مباراة مؤجلة.

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