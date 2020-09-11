فايلر يعلن قائمة الاهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري.. “ظهور كهربا وعودة السولية”

أعلن المدير الفني للنادي الاهلي “رينيه فايلر“، عن القائمة التي ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، من أجل مواجهة فريق الإسماعيلي مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب.

وقام فايلر، بضم محمود عبدالمنعم “كهربا” بعد غياب طويل عن المشاركة في المباريات، بسبب قرار إيقافه 10 مباريات من جانب اتحاد كرة القدم المصري عقب أحداث لقاء السوبر أمام الزمالك.

كما تعافي عمرو السولية من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الأمامية، وانضم لمعسكر الفريق في الإسكندرية، لكن أمر مشاركته في المباراة سيكون وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق.

واستبعد الجهاز الفني كلا من محمد شكري ومحمد فخري وصالح جمعة لأسباب فنية، فيما تم استبعاد حسين الشحات، الذي يواصل برنامجه التأهيلي، لتجهيزه فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة.

وجاءت قائمة الاهلي المعلنة كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي، عربي بدر، محمد مجدي “أفشة”، وليد سليمان، أحمد الشيخ، جونيور أجايي – جيرالدو، محمود عبدالمنعم “كهربا”.

الهجوم: آليو بادجي، مروان محسن.

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