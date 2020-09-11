رياضة | ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد الإسباني أعرب عن إهتمامه بالجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع le10sport الفرنسي إلى أن ذلك يأتي على الرغم من قرار ريال مدريد بعدم إبرام أي تعاقدات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الموقع الفرنسي أن الاتجاه السائد داخل قلعة سانتياجو برنابيو في الصيف الحالي هو جمع الأموال من بيع اللاعبين وهو ما تمثل في أشرف حكيمي الذي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي وخيمس رودريجيز الذي انضم إلى إيفرتون الإنجليزي مع الاستعانة ببعض اللاعبين المعارين.

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وأكد الموقع الفرنسي أن إدارة ريال مدريد تواصلت بالمحيطين برياض محرز لمعرفة موقف نجم وقائد منتخب الجزائر من الانضمام إلى صفوف الميرنجي في الموسم المقبل.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن ريال مدريد لم يرسل أي عرض لمانشستر سيتي حتى الآن وليس من الواضح ما إذا كان المان سيتي سيوافق على التخلي عن رياض محرز بعد أن رحل ليروي ساني إلى بايرن ميونخ الألماني.

وألمح الموقع الفرنسي أن رياض محرز يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023 ويعتبر عنصرًا مهماً في تشكيلة الإسباني جوسيب جوارديولا.