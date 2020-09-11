رياضة | على رأسها خليفة بيرلو.. كيف ستكون تشكيلة ميلان مع الصفقات الجديدة؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر على رأسها خليفة بيرلو.. كيف ستكون تشكيلة ميلان مع الصفقات الجديدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ميلان الإيطالي، لانطلاق الموسم الجديد، والذي سيبدأ بلقاء بولونيا في ملعب سان سيرو، يوم 20 سبتمبر المقبل.

وأجرى ميلان تدعيمين مهمين هذا الصيف، بالتعاقد مع اللاعب الإسباني ابراهيم دياز، نجم نادي ريال مدريد على سبيل الإعارة، بالإضافة لضم الدولي الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب بريشيا، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

كما يتفاوض ميلان مع نادي توتنهام، للتعاقد مع اللاعب الإيفواري سيرجي أورييه، لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وفي ضوء ذلك، من المنتظر أن تصبح تشكيلة ميلان، بقيادة ستيفانو بيولي، على النحو التالي.

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حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أندريا كونتي (سيرجي أورييه) - سيمون كايير - أليسيو رومانيولي - تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي - إسماعيل بن ناصر - هاكان تشانهانوجلو.

خط الهجوم: أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش - ابراهيم دياز.