رياضة | تركي آل الشيخ: هنا فقط عائلة الأهلي الكبيرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: هنا فقط عائلة الأهلي الكبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني بما فعله النادي الأهلي اليوم تجاه مؤمن زكريا لاعب النادي الأحمر الذي يمر بظروف صحية صعبة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :"هنا فقط عائله الأهلي الكبيره".

وكان النادي الأهلي قد احتفى بلاعبه بمؤمن زكريا اليوم الخميس، وقام بمنحه قيمة تعاقده مع النادي كاملًا وخاليا من الضرائب بسبب الظروف الصحية التي يمر بها اللاعب.

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وجه اللاعب مؤمن زكريا الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهازين الفني والإداري، وزملائه اللاعبين، وذلك على هامش حفل تكريمه اليوم، قبل المران الجماعي للفريق.

وقال مؤمن إن الأهلي لم يتخلَّ عنه، وإن مجلس إدارة النادي لم يتأخر لحظة عن دعمه والوقوف إلى جواره، وإن تكريمه اليوم ووجوده في بيته وبين زملائه اللاعبين تأكيد على الروابط والعلاقات الوثيقة التي تجمع النادي الأهلي بأبنائه.

وكان جهاز الكرة بالفريق الأول قد حرص اليوم على تكريم مؤمن زكريا والاحتفاء به، وأحضر تورتة كبيرة مزينة بصورة اللاعب، وقام مؤمن بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط هتاف زملائه اللاعبين، الذين عبروا عن دعمهم الكامل للاعب، لتخطي ظروفه الصحية الحالية والشفاء والعودة إلى بيته من جديد.