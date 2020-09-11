رياضة | محمود عاشور حكمًا لمواجهة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمود عاشور حكمًا لمواجهة الأهلي والإسماعيلي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد إدارة مواجهة الأهلي أمام ضيفه الإسماعيلي إلى الحكم الدولي محمود عاشور.

ويتكون طاقم تحكيم المباراة من :-

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محمود عاشور حكمًا للساحة، ويعاونه محمد محمود لطفي وعمر فتحي مساعدين، وأحمد عبد الله حكم رابع، ومحمود ناصف حكم فيديو، ومحمود ناجي مساعد حكم فيديو.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٦٨ نقطة بفارق ١٦ نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه الزمالك، حيث يكفي الفريق الأحمر ٦ نقاط فقط من ٩ مباريات لتحقيق لقب الدوري.