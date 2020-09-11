رياضة | إعلامي: الزمالك تعاقد مع 3 لاعبين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إعلامي: الزمالك تعاقد مع 3 لاعبين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن نادي الزمالك سيعلن عن صفقات مدوية خلال الأيام المقبلة.

وقال عمر ربيع في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الزمالك حصل على توقيع عبدالله بكري، ورجب بكار، ونبيل عماد دونجا، واللاعبين وقعوا على عقود مبدئية".

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وأضاف: "الزمالك عرض 50 مليون جنيه لضم الثلاثي بشكل مبدئي".

وواصل:" في حالة تم الحكم نهائيا لصالح الزمالك في قضية أحمد الشناوي، فأن مسئولو النادي الأبيض يدرسون دفع مقابل مالي بالإضافة لقيمة غرامة الشناوي، والمفاوضات لازالت جارية".

وأكمل: "اللاعبين وقعوا على ورقة رغبة وعقود مبدئية، ولكن ليس لها قيمة حال رفض بيراميدز الاستغناء عنهم في الميركاتو الصيفي، العقود لن تكون بلا قيمة بدون الاستغناء الموجه إلى الزمالك".