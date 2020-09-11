رياضة | لاعب بايرن ميونخ ينضم إلى الدوري الهولندي على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاعب بايرن ميونخ ينضم إلى الدوري الهولندي على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الخميس إنه سمح مهاجمه الشاب أوليفر باتيستا ماير /19 عاما/ بالانتقال إلى صفوف هيرينفين الهولندي على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط للحصول على فرصة جيدة للمشاركة في المباريات.

وكان باتيستا ماير التحق بنادي بايرن في 2016 قادما من كايزرسلاوترن الألماني وتم تصعيده لقائمة الفريق الأول في بايرن الموسم الماضي.

وخاض باتيستا ماير 18 مباراة لفريق بايرن للشباب (تحت 23 عاما) في الموسم الماضي وسجل أربعة أهداف مع الفريق في دوري الدرجة الثالثة.