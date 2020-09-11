رياضة | رسميًا.. تعرف على الموعد الرسمي لانتخابات برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. تعرف على الموعد الرسمي لانتخابات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن الموعد الرسمي للانتخابات في السنة المقبلة، وأيضاً كشف الفريق الكتالوني عن الموعد البديل في حال حدوث ظروف طارئة كانتشار فيروس كورونا.

ونشر البارسا بيان رسمي، وأكد خلاله أن موعد الانتخابات يومي 20 و21 مارس المفبل، وسوف تكون الجمعية العمومية يوم 25 اكتوبر، وفي حال تعذر إنعقادها حضوريا بسبب فيروس كورونا فسيتم تأجيلها.

وأوضح بيان نادي برشلونة أن فترة فيروس كورونا قد أثرت على عوائد البث التلفزيوني، وأيضا أدت إلى انخفاض قيمة بيع اللاعبين ورواتبهم.

وستشهد ميزانية 20/21 إنخفاض بنسبة %30 عن الموسم الماضي.