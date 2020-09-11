رياضة | الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسئولو النادي الأهلي فسخ تعاقده مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم الأنجولي جيرالدو دا كوستا، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة النادي عرضت على الصفاقسي التونسي ضم اللاعب، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.

Advertisements

وتبحث إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن عرض جيد لرحيل اللاعب، حتى يتم الاستفادة من المقابل الماضي بشكل جيد.

جدير بالذكر أن جيرالدو خاض خلال فترته مع الأهلي 34 مباراة، سجل 4 أهداف، وصنع 7 أهداف آخرين.

وانتقل اللاعب الأنجولي إلى صفوف الأهلي في انتقالات يناير 2019، قادما من بريميرو دي اجوستو.